Nato-Russland-Rat tagt erstmals nach Trumps Abkehr vom INF-Abkommen

Brüssel (AFP) - Die Nato wird heute wieder Gespräche mit Russland im Rahmen des Nato-Russland-Rats führen. Das Treffen auf Botschafter-Ebene findet am Nachmittag (14.00 Uhr) im Nato-Hauptquartier in Brüssel statt. Bei vergangenen Zusammenkünften ging es primär um die Lage in der Ukraine und in Afghanistan. Voraussichtlich wird dieses Mal auch die Abkehr der USA vom INF-Abrüstungsabkommen zur Sprache kommen.

Nato-Symbol © AFP

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich angekündigt, aus dem 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossenen Abkommen auszusteigen. Der Vertrag verpflichtet die USA und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion zur Abschaffung aller landgestützten, atomar bestückbaren Mittelstreckenraketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern. Der 2002 gegründete Nato-Russland-Rat ist das wichtigste Gesprächsforum zwischen beiden Seiten. Wegen des Ukraine-Konflikts lag der Dialog zwischen Juni 2014 und April 2016 auf Eis. Seitdem gab es wieder sieben Treffen, das letzte Ende Mai 2018.