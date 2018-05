Nato-Russland-Rat tagt erstmals seit Anschlag von Salisbury

Brüssel (AFP) - Erstmals seit dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal im britischen Salisbury führt die Nato am Donnerstag wieder politische Gespräche mit Russland. Die Botschafter des Bündnisses kommen am Vormittag (10.00 Uhr) mit dem russischen Geschäftsträger im Nato-Russland-Rat zusammen. Themen sind dem Bündnis zufolge die Lage in der Ukraine und die Verringerung des Risikos militärischer Zwischenfälle insbesondere bei Manövern beider Seiten.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg © AFP

Wegen des Ukraine-Konflikts lag der Dialog zwischen Juni 2014 und April 2016 auf Eis. Seitdem gab es wieder sechs Treffen, das letzte im Oktober 2017. Wie viele ihrer Mitgliedstaaten hatte auch die Nato wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal im März mehrere Diplomaten Moskaus ausgewiesen.