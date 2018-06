Übung findet jährlich statt

Nato-Verbündete starten Manöver mit 18.000 Soldaten in Polen und im Baltikum

Vilnius (AFP) - Unter Führung der USA haben mehrere Nato-Staaten am Sonntag in Polen und im Baltikum ein großes Manöver mit tausenden Soldaten gestartet. An der Übung namens "Saber Strike" nehmen nach Angaben der US-Armee insgesamt etwa 18.000 Soldaten aus 19 Nato- und Nicht-Nato-Staaten teil. Die Militärübung wurde mit einer Zeremonie in der litauischen Hauptstadt Vilnius feierlich gestartet.

Nato-Manöver in Polen im vergangenen Jahr © AFP

Die seit 2010 jährlich stattfindende Übung soll bis zum 15. Juni dauern. Seit der russischen Annektion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim 2014 hat die Nato ihre Präsenz in den östlichen Mitgliedstaaten verstärkt.