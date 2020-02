Nato-Verteidigungsminister tagen zu neuen Waffen Russlands und Afghanistan

Brüssel (AFP) - Die Nato-Verteidigungsminister setzen am Donnerstag ihr Treffen in Brüssel mit Beratungen über die Reaktion des Bündnisses auf neue Waffensysteme Russlands fort (10.30 Uhr). Dabei geht es um kaum zu ortende Überschall-Flugkörper und die atomwaffenfähige Mittelstreckenrakete SSC-8, deren Entwicklung die USA als Grund für die Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrages angegeben hatten. Entscheidungen der Nato werden am Donnerstag noch nicht erwartet. Sie sollen bis zum Sommer fallen.

Nato-Flagge © AFP

Zum Abschluss des zweitägigen Treffens befassen sich die Minister zudem mit der Zukunft des Nato-Einsatzes in Afghanistan. Die USA und die radikalislamischen Taliban verhandeln derzeit über ein Friedensabkommen. Dabei geht es auch um einen teilweisen Abzug der US-Truppen, die das Rückgrat der Nato-Ausbildungs- und Beratermission "Resolute Support" bilden. Sie umfasst derzeit 16.500 Soldaten, davon 8000 aus den USA. Die Bundeswehr stellt bis zu 1300 Soldaten.