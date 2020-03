Beratungen finden am nächsten Donnerstag per Video-Konferenz statt

Nato sagt wegen Coronavirus Außenministertreffen in Brüssel ab

Brüssel (AFP) - Die Nato hat wegen der Coronavirus-Pandemie das zweitägige Treffen ihrer Außenminister in Brüssel abgesagt. Statt dessen werde Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag kommender Woche eine Video-Konferenz mit dem Ministern abhalten, teilte das Bündnis am Donnerstag mit. Die Außenminister der Militärallianz hätten sich eigentlich am 2. und 3. April im Nato-Hauptquartier in Brüssel treffen sollen.

Nato-Flagge © AFP

Die Nato folgt wie die EU wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Empfehlungen der belgischen Regierung. Der Zugang zum Nato-Hauptquartier ist bereits seit Wochen beschränkt, Mitarbeiter arbeiten wo möglich von zu Hause aus.