Stoltenberg: Alliierte bleiben aber nur bei Zustimmung Bagdads

Nato will Ausbildungsmission im Irak ausweiten

Brüssel (AFP) - Die Nato will ihre Ausbildungsmission im Irak ausweiten. Er erwarte, dass die Verteidigungsminister der Militärallianz bei ihrem Treffen in Brüssel am Mittwochnachmittag einen entsprechenden Beschluss fassen werden, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Denn es sei "äußerst wichtig" sicherzustellen, dass die Dschihadistenmiliz IS im Irak "nicht zurückkehrt". Ein stärkeres Nato-Engagement sei aber abhängig von der Zustimmung der irakischen Regierung.

Stoltenberg in Brüssel © AFP

Die Nato bildet seit 2017 im Irak Sicherheitskräfte aus. Der Einsatz umfasste zuletzt rund 500 Soldaten. Nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani Anfang Januar durch einen US-Drohnenangriff im Irak hatte das Parlament in Bagdad einen Abzug aller ausländischen Truppen gefordert. Wie die Bundeswehr setzte die Nato daraufhin die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte aus.

Er erwarte, dass die Verteidigungsminister die Unterstützung zu der Ausbildungsmission bekräftigen würden, sagte Stoltenberg. Sie werden demnach auch ihre Bereitschaft bekunden, "mehr Unterstützung für den Irak zu leisten". Dies ist eine Forderung von US-Präsident Donald Trump, der von der Nato generell ein stärkeres Engagement in der Region verlangt.

Im Bündnis wird seit mehreren Wochen über die Ausweitung der Irak-Mission beraten. Diplomaten zufolge könnte das Bündnis von der internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mehrere hundert Ausbilder übernehmen. Die USA stellen mit tausenden Soldaten die Führung des Anti-IS-Einsatzes im Irak und könnten dadurch entlastet werden.

Voraussetzung dafür ist aber zunächst, dass Bagdad grünes Licht gibt, dass die Nato-Ausbildungsmission wieder aufgenommen werden kann. Erschwert werden die Bemühungen dafür durch einen Wechsel der Regierung. Nach massiven Protesten gegen die bisherige Führung hat der designierte Ministerpräsident Mohammed Allawi noch bis zum 2. März Zeit, eine neue Regierung zu bilden.

"Wir werden nur solange im Irak bleiben, wie wir der irakischen Regierung willkommen sind", sagte Stoltenberg. Die Dschihadistenmiliz IS sei aber "auch eine Bedrohung der Nato-Verbündeten". Die Miliz habe "ihre Fähigkeit bewiesen, Terrorismus zu nutzen, um alliierte Länder anzugreifen".

Mit Blick auf die weitere Region des Mittleren Ostens sagte Stoltenberg, es sei "zu früh" sich zu einem stärkeren Engagement der Nato zu äußern. Möglich seien "militärische Aktivitäten, aber auch politische Unterstützung und Kooperation mit Ländern in der Region". Er verwies darauf, dass die Nato bereits eng mit Jordanien und Tunesien beim Austausch von Geheimdienstinformationen und bei Spezialeinsatzkräften zusammenarbeite.