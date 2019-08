Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen Moskaus Vize-Bürgermeisterin

Nawalny-Vertrauter Alburow zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt

Moskau (AFP) - Die russische Justiz hat gegen einen Vertrauten des bekannten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny eine zehntägige Haftstrafe verhängt. Dies gab der 29-jährige Georgi Alburow, der für Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung FBK arbeitet, am Montag selbst über den Kurzmitteilungsdienst Twitter bekannt. Das Urteil wurde laut Alburow mit einem Verstoß gegen ein Versammlungsverbot begründet. Er führte es aber darauf zurück, dass er an Korruptions-Recherchen gegen die Moskauer Vize-Bürgermeisterin Natalia Sergunina beteiligt sei.

Die Anti-Korruptions-Stiftung warf Sergunina in einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Bericht vor, städtische Immobilien zu Schleuderpreisen an ihre Familienmitglieder verkauft zu haben. Insgesamt brachten die Angehörigen Serguninas demnach Immobilien im Wert von umgerechnet rund 90 Millionen Euro in ihren Besitz. Die Opposition in Moskau verdächtigt die Vize-Bürgermeisterin darüber hinaus, die für den 8. September anstehende Kommunalwahl zu manipulieren.

Nach der jüngsten Statistik der Nichtregierungsorganisation OWD-Info wurden bei einer nicht genehmigten Demonstration für freie Kommunalwahlen in Moskau am Samstag 1001 Teilnehmer festgenommen. Für den kommenden Samstag ist dennoch eine weitere Demonstration geplant. Nawalny wurde am 24. Juli wegen eines Aufrufs zu Protesten zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt.