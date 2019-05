Neben Europa- und Bremenwahl auch Kommunalwahlen in zehn Bundesländern

Berlin (AFP) - Zeitgleich mit der Europa- und der Bremenwahl finden heute (08.00 Uhr) in zehn Bundesländern auch Kommunalwahlen statt. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist die Wahl der Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage oder Bürgermeister zugleich ein wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen. Die AfD kann deutliche Zugewinne erwarten.

Ein Wähler wirft einen Stimmzettel in eine Wahlurne © AFP

Gewählt wird auf kommunaler Ebene auch in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, im Saarland und in Bremen. In dem Stadtstaat können die Wähler damit bei insgesamt drei Wahlen abstimmen.