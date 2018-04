Israels Ministerpräsident macht massiv gegen Atomabkommen mobil

Netanjahu: Israel hat Beweise für "geheimes" iranisches Atomprogramm

Jerusalem (AFP) - Israel hat nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu "schlüssige Beweise" dafür, dass der Iran ein geheimes Atomwaffenprogramm verfolgt. Der Iran habe seine Ambitionen auf den Bau einer Atombombe nie ganz aufgegeben, sagte Netanjahu am Montag in Jerusalem. Er bezichtigte die Führung in Teheran der Lüge über ihre wahren Absichten.

"Der Iran hat gelogen", sagt Netanjahu © AFP

In einer im Fernsehen übertragenen Ansprache illustrierte Netanjahu seine Äußerungen mit Schaubildern, die Infografiken und Luftaufnahmen aus dem Iran zeigten. Die Informationen stammen nach Netanjahus Angaben aus einem "geheimen Atomarchiv" des Iran. Israels Geheimdienste hätten vor wenigen Wochen zehntausende Dokumente aus diesem Archiv erhalten.

Die Unterlagen belegen nach Angaben Netanjahus, dass der Iran entgegen den Beteuerungen seiner Führung konkret am Bau einer Atombombe gearbeitet habe. Diese Unterlagen über die Entwicklung seines Atomprogramms habe der Iran in einem "geheimen Atomarchiv vor der internationalen Gemeinschaft versteckt" und bewahre sie dort seit Jahren auf.

Dafür könne Israel nun "neue und schlüssige Beweise" vorlegen, sagte der Ministerpräsident. Bei den neuen Erkenntnissen handle sich um einen "großartigen Erfolg" der israelischen Geheimdienste. Die Dokumente seien Israel als "exakte Kopien" in Papier- oder CD-Format zugespielt worden.

Netanjahus Auftritt war ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump und ein Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo über die Iran-Politik vorangegangen.

Netanjahu ist seit jeher ein entschiedener Gegner des Abkommens, das derzeit von den USA auf den Prüfstand gestellt wird. Trump will bis zum 12. Mai entscheiden, ob die USA an dem Abkommen festhalten oder aussteigen - deswegen dürfte der US-Präsident ein wichtiger Adressat von Netanjahus Auftritt am Montag gewesen sein.

Der US-Präsident hat wiederholt damit gedroht, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen. Netanjahu würde einen solchen Schritt begrüßen.

Das 2015 in Wien geschlossene Abkommen sieht vor, dass die Weltmächte im Gegenzug für deutliche Einschnitte beim iranischen Atomprogramm ihre Sanktionen schrittweise aufheben. Die über die Jahre von EU, USA und UNO verhängten Strafmaßnahmen hatten im Iran unter anderem zum Einbruch des Ölexports und des Handels geführt.

Nachdem Teheran die Bedingungen erfüllt hatte, hoben UNO, USA und EU im Januar 2016 die im Atomstreit verhängten Finanz- und Handelssanktionen auf. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat seitdem wiederholt bestätigt, dass sich der Iran voll an das Wiener Abkommen hält.