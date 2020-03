Testergebnis bei Israels Regierungschef liegt noch nicht vor

Netanjahu begibt sich wegen Corona-Falls bei Mitarbeiterin in Quarantäne

Jerusalem (AFP) - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu begibt sich wegen eines Corona-Falls in seinem Büro vorsorglich in Quarantäne. Wie der Pressedienst des Ministerpräsidenten am Montag mitteilte, befolgen Netanjahu und seine engsten Mitarbeiter sicherheitshalber die Quarantäne-Maßnahme.

Benjamin Netanjahu © AFP

Der 70-jährige Regierungschef habe keinen engen Kontakt zu der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Mitarbeiterin gehabt und diese auch nicht persönlich getroffen, erklärte sein Büro. In den vergangenen zwei Wochen seien Netanjahu und die Mitarbeiter niemals gleichzeitig im selben Raum gewesen.

Der Ministerpräsident und sein engstes Team bleiben nun aber vorsorglich in Quarantäne, bis die Ergebnisse von Coronavirus-Tests vorliegen. Netanjahu habe schon in den vergangenen Wochen die meisten Treffen per Videokonferenz von seiner Residenz aus abgehalten, betonte sein Büro.

In Israel wurden bisher mehr als 4000 Corona-Infektionen registriert. In dem Land wurden drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängt, dazu gehört auch eine stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Netanjahu steht kurz vor einer Einigung mit seinem ehemaligen Rivalen Benny Gantz auf eine Einheitsregierung. Die beiden Politiker verhandeln über "eine nationale Notstandsregierung zur Bewältigung der Corona-Krise". Israel steckt seit mehr als einem Jahr in einer politischen Krise. Bei drei Parlamentswahlen hatte es keinen eindeutigen Sieger gegeben.