Ermittler befragten israelischen Regierungschef stundenlang

Netanjahu erneut im Zusammenhang mit Korruptionsfällen vernommen

Jerusalem (AFP) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist erneut im Zusammenhang mit mutmaßlichen Korruptionsfällen vernommen worden. Im Zuge einer Untersuchung von Finanzkontrollbehörden sei der Regierungschef mehrere Stunden lang bei sich zu Hause befragt worden, teilten die israelischen Behörden am Dienstag mit. Zum Inhalt machten die Ermittler keine Angaben.

Medienberichten zufolge ging es um einen Korruptionsfall im Zusammenhang mit dem israelischen Telekommunikationsriesen Besek. Die Polizei geht dabei der Frage nach, ob Netanjahu versucht hat, sich eine günstige Berichterstattung von der zu Besek gehörenden Nachrichtenseite Walla zu erkaufen. Dabei könnte der Konzern von Gefälligkeiten der Regierung profitiert haben, die mehrere hundert Millionen Dollar wert waren.

Es war bereits das elfte Mal, dass Netanjahu in unterschiedlichen Fällen als Verdächtiger oder Zeuge befragt wurde. Vergangenen Monat sagte er in einem angeblichen Korruptionsfall beim Kauf von drei U-Booten des deutschen Herstellers ThyssenKrupp durch Israel aus. In dieser Angelegenheit wird der Regierungschef nicht selber belastet.

Wegen anderer Korruptionsvorwürfe steht er jedoch stark unter Druck. Die israelische Polizei hatte der Staatsanwaltschaft im Februar eine Anklage gegen den Regierungschef wegen der Annahme von Bestechungsgeldern, Betrugs und Vertrauensmissbrauchs empfohlen. Eine Entscheidung traf die Staatsanwaltschaft bislang nicht.

Netanjahus Frau Sara muss sich bereits vor Gericht verantworten. Sie soll gemeinsam mit einem Mitarbeiter bei Cateringfirmen Essen für mehr als 350.000 Schekel (umgerechnet rund 83.500 Euro) bestellt und auf Staatskosten abgerechnet haben. Der Prozess soll am 7. Oktober beginnen.

Netanjahu beteuert in allen Fällen seine Unschuld, beklagt eine "Hexenjagd" und kündigte an, im Amt bleiben zu wollen. Sollte es zu einer Anklage kommen, ist er gesetzlich nicht zum Rücktritt verpflichtet. Netanjahu leitet seit zwölf Jahren die israelischen Regierungsgeschäfte.