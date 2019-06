Israelischer Ministerpräsident verweist auf "aktuelle Drohungen" des Iran

Netanjahu fordert Sanktionen bei Verletzung des Atomabkommens durch Teheran

Jerusalem (AFP) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat für den Fall der Verletzung des Atomabkommens durch den Iran sofortige Sanktionen der internationalen Gemeinschaft gefordert. Falls die Teheraner Führung ihre "aktuellen Drohungen" umsetze und das internationale Atomabkommen von 2015 verletze, müssten die zuvor vereinbarten Sanktionen verhängt werden, sagte Netanjahu am Montag bei einer Veranstaltung in Jerusalem.

Netanjahu bei einem Termin in Jerusalem Ende Mai © AFP

Der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, sagte am Montag in Teheran, der Iran werde die zulässige Menge von angereichertem Uran noch im Juni überschreiten. Voraussichtlich am 27. Juni werde der Iran die Menge von 300 Kilogramm angereichertem Uran erreicht haben.

Irans Präsident Hassan Ruhani hatte am 8. Mai, dem ersten Jahrestag des Ausstiegs der USA aus dem Vertrag, angekündigt, dass sich der Iran nicht mehr an die Mengenbegrenzung bei angereichertem Uran und schwerem Wasser halten werde. Die Ankündigung erfolgte, nachdem die USA zuvor gewährte Ausnahmebestimmungen aufgehoben hatten, die dem Iran trotz der US-Sanktionen erlaubten, angereichertes Uran ins Ausland auszuführen.