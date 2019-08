Wohnungen sollen an Tatort von Anschlag auf israelische Familie entstehen

Netanjahu ordnet neue Siedlung im Westjordanland an

Jerusalem (AFP) - Wenige Tage nach dem Tod einer israelischen Jugendlichen bei einem Anschlag im Westjordanland hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Bau hunderter neuer israelischer Wohneinheiten am Tatort angeordnet. Bebauungspläne für eine neue Wohngegend in der nordwestlich von Ramallah gelegenen Siedlung Dolev sollen beim nächsten Treffen der Planungsbehörde vorgelegt werden, teilte Netanjahus Büro am Montag mit.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu © AFP

"Wir werden den Siedlungsbau fortsetzen und weiterentwickeln", sagte Netanjahu laut seinem Büro. Demnach sollen in Dolev rund 300 neue Wohneinheiten entstehen.

Bei einem Bombenanschlag an einem als Badesee genutzten Wasserspeicher nahe der israelischen Siedlung Dolev war am Freitag eine 17-jährige Israelin getötet worden. Ihr Vater und ihr Bruder wurden schwer verletzt. Israelische Sicherheitskräfte nahmen nach eigenen Angaben mehrere verdächtige Palästinenser fest, die Ermittlungen dauern demnach jedoch an.

Mehr als 600.000 Israelis leben in Siedlungen im besetzten Westjordanland und dem von Israel annektierten Ost-Jerusalem. Die UNO betrachtet die Siedlungen als illegal.

Netanjahu und seine rechtsgerichteten Verbündeten sind bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 17. September auf die Stimmen aus der israelischen Siedlerbewegung angewiesen. Beobachter erwarten einen knappen Wahlausgang.