Erster Test bei Israels Regierungschef negativ

Netanjahu wegen Corona-Falls bei Mitarbeiterin in Quarantäne

Jerusalem (AFP) - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich wegen eines Corona-Falls in seinem Büro vorsorglich in Quarantäne begeben. Wie sein Büro am Montag mitteilte, befolgen Netanjahu und seine engsten Mitarbeiter sicherheitshalber die Quarantäne-Maßnahme. Erste Coronavirus-Tests bei dem 70-jährigen Regierungschef, seiner Familie und seinen übrigen Mitarbeitern fielen demnach negativ aus.

Benjamin Netanjahu © AFP

Netanjahu habe keinen engen Kontakt zu der infizierten Mitarbeiterin gehabt und diese auch nicht persönlich getroffen, erklärte sein Büro. In den vergangenen zwei Wochen seien Netanjahu und die Mitarbeiterin niemals gleichzeitig im selben Raum gewesen.

Der erste Test beim Regierungschef sowie bei seinem Umfeld fiel negativ aus, wie sein Büro am Abend mitteilte. Der Ministerpräsident bleibe aber vorsorglich in seiner Residenz in Jerusalem in Quarantäne, bis das Gesundheitsministerium anders entscheide. Netanjahu hatte den Angaben zufolge schon in den vergangenen Wochen die meisten Treffen per Videokonferenz von seiner Residenz aus abgehalten.

Das israelische Parlament teilte mit, mit Hilfe der Bilder von Überwachungskameras solle festgestellt werden, mit wem Netanjahus infizierte Mitarbeiterin in den vergangenen Tagen Kontakt hatte.

Netanjahu ist nicht der erste Regierungschef, der wegen der Coronavirus-Pandemie unter Quarantäne steht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am 22. März freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Grund für die Vorsichtsmaßnahme war, dass sie zwei Tage zuvor Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Arzt hatte. Am Montag wurde mitgeteilt, dass auch ein dritter Coronavirus-Test bei der Kanzlerin negativ ausfiel.

In Israel wurden bisher rund 4700 Corona-Infektionen registriert, 16 Infizierte starben. In dem Land wurden drastische Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängt, dazu gehört auch eine stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Netanjahu steht kurz vor einer Einigung mit seinem ehemaligen Rivalen Benny Gantz auf eine Einheitsregierung. Die beiden Politiker verhandeln über "eine nationale Notstandsregierung zur Bewältigung der Corona-Krise". Israel steckt seit mehr als einem Jahr in einer politischen Krise. Bei drei Parlamentswahlen hatte es keinen eindeutigen Sieger gegeben.