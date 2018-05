Israelischer Ministerpräsident warnt vor "sehr gefährlichen Waffen"

Netanjahu wirft Iran Pläne für Waffenstationierung in Syrien vor

Nikosia (AFP) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Iran vorgeworfen, "gefährliche" Waffen in Syrien stationieren zu wollen. Die Regierung in Teheran wolle "jetzt sehr gefährliche Waffen in Syrien stationieren, um uns zu zerstören", sagte Netanjahu am Dienstag in Nikosia nach einem Gipfeltreffen mit dem zyprischen Präsidenten Nicos Anastasiades und dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras.

Netanjahu mit Anastasiades und Trispras (v.l.n.r.) © AFP

Der Iran strebe an, "Marinestützpunkte aufzubauen" sowie U-Boote im Mittelmeer zu stationieren, fügte Netanjahu hinzu. "Das ist eine konkrete Bedrohung für jeden von uns." Israel hat dem Iran wiederholt vorgeworfen, seine militärische Präsenz in Syrien verstärken zu wollen. Netanjahu sagte in den vergangenen Wochen, Israel werde dies nicht dulden.

Vergangene Woche hatte Netanjahu Teheran zudem beschuldigt, ein geheimes Atomwaffenprogramm zu verfolgen und damit gegen das internationale Atomabkommen zu verstoßen. Damit gab er der Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Vereinbarung Nahrung. Am Dienstagabend (20.00 Uhr MESZ) will Trump verkünden, ob die USA die auf der Grundlage des Abkommens ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzen.

Die iranische Regierung unterstützt in Syrien die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad. Sie warf Israel wiederholt vor, für Luftangriffe in Syrien verantwortlich zu sein - unter anderem für Angriffe am 9. und 30. April, bei denen iranische und syrische Soldaten getötet wurden. Israel hat keine Verantwortung für die Angriffe übernommen.