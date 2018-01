Neue Anhörung in Prozess gegen Menschenrechtler in Istanbul

Istanbul (AFP) - In Istanbul findet am Mittwoch eine neue Anhörung im Prozess gegen elf Menschenrechtler statt, darunter der Deutsche Peter Steudtner und der Schwede Ali Gharavi. Ebenfalls angeklagt sind die Vorsitzende der türkischen Amnesty-Sektion Idil Eser und Taner Kilic, der Präsident der Menschenrechtsorganisation in der Türkei. Nur Kilic ist in Haft, nachdem das Gericht am 25. Oktober entschieden hatte, alle anderen Angeklagten auf freien Fuß zu setzen.

Ali Gharavi und Peter Steudtner nach ihrer Freilassung © AFP

Steudtner und Gharavi hatten daraufhin die Türkei verlassen. An der Anhörung im Istanbuler Justizpalast Caglayan am Mittwoch nehmen sie nicht teil. Den elf Angeklagten wird die Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen, es drohen lange Haftstrafen. Mit Ausnahme von Kilic waren die Angeklagten Anfang Juli bei einem Workshop auf der Insel Büyükada bei Istanbul festgenommen worden. International stößt der Prozess auf scharfe Kritik.