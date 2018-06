Neue Demonstrationen gegen Frankreichs Präsidenten Macron

Paris (AFP) - Französische Gewerkschaften haben für Donnerstag erneut zu Protesten gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen (Kundgebung in Paris: 14.00 Uhr). Die einflussreiche CGT und die Force Ouvrière (FO) wollen damit ihren Unmut über die bereits besiegelten Reformen bei der Bahn und auf dem Arbeitsmarkt kundtun. Den landesweiten Protesten wollen sich auch Studenten anschließen, die Einschränkungen beim Hochschulzugang fürchten.

Eine Demonstration gegen Macron am 14. Juni in Paris © AFP

Am Donnerstag endet die rund dreimonatige Streikwelle gegen die Bahnreform, zu der viele Gewerkschaften gemeinsam aufgerufen hatten. Nur eine Minderheit will die Streiks in den Sommerferien fortsetzen. Mit der Bahnreform will Macron die staatliche Gesellschaft SNCF ab 2020 für den Wettbewerb öffnen.