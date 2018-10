Neue Gespräche über Wiedervereinigung in Zypern unter UN-Vermittlung

Nikosia (AFP) - Unter UN-Vermittlung beraten heute führende Vertreter der griechischen und türkischen Zyprer über eine politische Wiederannäherung. Bei den Gesprächen in der zyprischen Hauptstadt Nikosia soll es um einen Neustart in den Verhandlungen über eine mögliche Wiedervereinigung der Insel geben. Diese Gespräche darüber waren vor 15 Monaten abgebrochen worden.

Die UN überwacht eine Pufferzone zwischen Nord- und Südzypern © AFP

Die UN-Sondergesandte Elizabeth Spehar wird dabei in der UN-Zone in Nikosia mit Zyperns Präsident Nicos Anastasiades und dem Chef der türkischen Zyprer, Mustafa Akinci, zusammenkommen. Die Insel ist seit 1974 geteilt. Türkische Truppen besetzten in Reaktion auf einen von der ehemaligen griechischen Militärjunta unterstützten Putsch den Nordteil. Zypern ist Mitglied der EU, der Nordteil wird nur von der Türkei anerkannt.