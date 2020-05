Mehr als 500 Tage politischen Stillstands gehen zu Ende

Neue Koalitionsregierung in Israel vereidigt

Jerusalem (AFP) - In Israel ist die neue Einheitsregierung unter Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem früheren Rivalen Benny Gantz vereidigt worden. Die Abgeordneten im Parlament in Jerusalem billigten am Sonntag mit 73 zu 46 Stimmen die auf drei Jahre angelegte Koalitionsregierung.

Netanjahu (rechts) trifft zur Vereidigung ein © AFP

Damit enden mehr als 500 Tage politischen Stillstands in Israel: Das Land hatte seit mehr als einem Jahr keine voll funktionsfähige Regierung mehr, nachdem drei Parlamentswahlen keine klare Mehrheit brachten.

Gantz hatte eine Koalition mit dem wegen Korruption angeklagten Netanjahu lange abgelehnt. Vor zwei Wochen einigten sich Netanjahu und Gantz vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie dann doch auf eine Einheitsregierung. Die beiden Ex-Rivalen sollen nun nacheinander für je eineinhalb Jahre Ministerpräsident werden. Netanjahu bleibt zunächst Regierungschef, Gantz wird zunächst Verteidigungsminister.