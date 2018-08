Präsident Ruhani will Maßnahmen gegen Währungsverfall verkünden

Neue US-Sanktionen bringen iranische Regierung in Bedrängnis

Teheran (AFP) - Die geplante Verhängung neuer US-Sanktionen gegen den Iran am Dienstag bringt die Regierung in Teheran zunehmend in Bedrängnis. Angesichts wütender Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft wollte Präsident Hassan Ruhani am Montagabend im Fernsehen Maßnahmen präsentieren, um den Finanz- und Handelsbeschränkungen zu begegnen und den Währungsverfall zu stoppen. Sein Außenminister gab sich kämpferisch und betonte, die USA seien isoliert, nicht der Iran.

90 Tage nach dem einseitigen Ausstieg von US-Präsident Donald Trump aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran im Mai soll am Dienstag eine erste Runde von Sanktionen in Kraft treten. Die drei europäischen Vertragspartner Deutschland, Frankreich und Großbritannien zeigten sich in einer gemeinsamen Erklärung mit der Europäischen Union "entschlossen", die europäischen Unternehmen im Iran vor den US-Sanktionen zu schützen.

Zeitgleich mit den US-Strafmaßnahmen würde auch eine EU-Verordnung zum Schutz der Firmen in Kraft gesetzt, kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini an. Zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo die Entschlossenheit der USA bekräftigt, die Sanktionen durchzusetzen. Die USA wollten den Druck auf Teheran erhöhen, um "Irans bösartige Aktivitäten zurückzudrängen", sagte Pompeo am Sonntag.

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sagte, der Druck der USA könne einigen Schaden anrichten, doch lehne die gesamte Welt ihre Iranpolitik ab. Es seien die USA und ihre regionalen Verbündeten Israel und Saudi-Arabien, die "isoliert" seien, sagte Sarif am Montag laut der Nachrichtenagentur Isna. Tatsächlich ist der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen weltweit auf Kritik gestoßen, nachdem sich Teheran akribisch an die Vereinbarung gehalten hatte.

Die neuen Sanktionen sollen in zwei Schritten am Dienstag und am 5. November in Kraft treten. In der ersten Phase richten sich die Sanktionen gegen Irans Zugang zu US-Banknoten, den Automobilsektor und den Export von Metallen, Agrarprodukten und Teppichen. In der zweiten Phase wollen die USA den wichtigen Ölsektor sanktionieren. Wichtige Abnehmer wie China, Indien und die Türkei haben bereits erklärt, weiter iranisches Öl zu kaufen.

Für Irans Präsident Ruhani sind die Sanktionen ein schwerer Rückschlag, da er auf ausländische Investitionen gesetzt hatte, um die schwächelnde Wirtschaft in Schwung zu bringen. Wegen der drohenden Strafmaßnahmen haben sich bereits viele europäische Unternehmen zurückgezogen. Zudem ist die iranische Währung drastisch eingebrochen, und eine Intervention der Zentralbank im April hat die Situation nur verschlimmert.

Die Zentralbank hatte versucht, einen einheitlichen Wechselkurs einzuführen, während die Polizei gegen informelle Geldwechsler vorging. Die Zentralbank konnte jedoch die Nachfrage an Devisen nicht erfüllen, so dass die Iraner auf den Schwarzmarkt auswichen. Am Sonntag kündigte die Regierung nun an, wieder Wechselstuben zuzulassen und die unbegrenzte, steuerfreie Einfuhr von Devisen und Gold zu erlauben.

Während führende islamische Geistliche ein entschiedeneres Vorgehen gegen korrupte Beamte forderten, nahm die Justiz den für Devisengeschäfte zuständigen Vize-Gouverneur der Zentralbank, Ahmad Araktschi, und vier Devisenhändler unter dem Vorwurf der Spekulation fest. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Festnahmen von Geschäftsleuten gegeben, die aus der Währungskrise Profit zu schlagen versuchten.

Dennoch gibt es seit Tagen in verschiedenen Städten des Landes wütende Streiks und Proteste gegen die Wirtschaftspolitik Ruhanis, die verbreitete Korruption und die Wasserknappheit, unter der große Teile des Landes seit Monaten leiden. Die Polizei verstärkte am Sonntagabend ihre Präsenz in der Industriestadt Karadsch westlich von Teheran, wo es einige der heftigsten Proteste gab. Auch wurde das mobile Internet in der Region abgeschaltet.