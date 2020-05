Neue Wehrbeauftragte Högl legt im Bundestag Amtseid ab

Berlin (AFP) - Die neue Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) legt am Donnerstag (09.00 Uhr) im Bundestag ihren Amtseid ab. Die bisherige Vizechefin der SPD-Fraktion war Anfang Mai in ihr neues Amt gewählt worden, was in der SPD und anderen Parteien für Irritationen gesorgt hatte. Für sie ist die Bundeswehr politisches Neuland.

Eva Högl © AFP

Der Bundestag entscheidet zudem über das Gesetz zu steuerlichen Entlastungen in der Corona-Krise. Der Gesetzentwurf der großen Koalition sieht eine Absenkung der Umsatzsteuer für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen von derzeit 19 auf sieben Prozent sowie eine steuerliche Besserstellung der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld vor. Die Abgeordneten stimmen außerdem über das Adoptionshilfe-Gesetz ab. Es sieht die Begleitung von Adoptionen durch spezialisierte Fachkräfte vor.