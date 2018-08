Ruhani fordert Rückkehr zu Atomabkommen vor neuen Gesprächen

Neue Welle von US-Sanktionen trifft den Iran

Teheran (AFP) - Drei Monate nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran sind am Dienstagmorgen neue US-Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik in Kraft getreten. Kurz zuvor bekräftigte US-Präsident Donald Trump sein Angebot zu Verhandlungen über ein neues "umfassenderes" Abkommen, doch lehnte der iranische Präsident Hassan Ruhani jedes Gespräch ab, solange die USA nicht zum Atomabkommen von 2015 zurückkehren.

Donald Trump hatte das Atomabkommen aufgekündigt und die Wiedereinssetzung der Sanktionen beschlossen © AFP

Die Sanktionen, die am Dienstag um 00.01 Uhr (Ortszeit Washington, 06.01 Uhr MESZ) in Kraft traten, richten sich gegen Irans Zugang zu US-Banknoten, den Automobilsektor, den Luftfahrtbereich und den Export von Metallen, Agrarprodukten und Teppichen. Am 5. November soll eine zweite Welle von US-Sanktionen folgen, die sich vor allem gegen den wichtigen Ölsektor richten. Die Sanktionen gelten auch für Unternehmen von Drittstaaten.

"Wer Geschäfte mit dem Iran macht, wird keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen", schrieb Trump am Dienstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. "Ich verlange Weltfrieden, nichts weniger!" Deutschland, Frankreich und Großbritannien ebenso wie die Vertragspartner Russland und China sind aber entschlossen, das Abkommen fortzuführen. Sie betrachten die US-Sanktionen als illegal und wollen am Handel mit dem Iran festhalten.

Zeitgleich mit den Sanktionen trat am Dienstag eine EU-Verordnung in Kraft, die europäischen Unternehmen unter Strafe verbietet, sich an die US-Sanktionen zu halten. Von den US-Handelsbeschränkungen betroffene Unternehmen können demnach Schadenersatz geltend machen, den die EU gegenüber den USA durchzusetzen verspricht. Es gibt aber Zweifel, dass der Mechanismus tatsächlich zur Anwendung kommt.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bekräftigte die Entschlossenheit der EU, "europäische Unternehmen, die legitimerweise im Iran tätig sind, zu schützen". Das Abkommen funktioniere und die Geschäfte mit dem Iran sollten den Menschen dort nutzen, schrieb Maas auf Twitter. Europäische Konzerne wie Total, Peugeot und Renault haben sich aber aus Angst vor den Sanktionen bereits aus dem Iran zurückgezogen.

Trump bekräftigte am Montag seine Bereitschaft, mit Teheran über ein neues "umfassenderes" Abkommen zu verhandeln, das auch Irans Raketenprogramm und seine "Unterstützung des Terrorismus" umfasse. "Entweder ändert er seine bedrohliche und destabilisierende Haltung und kann in die Weltwirtschaft zurückkehren, oder er bleibt auf dem Weg der wirtschaftlichen Isolation", warnte Trump in Washington.

Ruhani forderte dagegen die USA in einer Fernsehansprache am Montagabend auf, zum Abkommen von 2015 zurückzukehren, um Vertrauen wiederherzustellen. Verhandlungen seien "unsinnig", solange Sanktionen gegen den Iran bestünden. "Sie verhängen Sanktionen gegen iranische Kinder, gegen Kranke und gegen die Nation", kritisierte Ruhani und warf den USA einen Versuch der "psychologischen Kriegsführung" vor, um die Iraner zu spalten.

Viele Iraner sind wütend über die Sanktionen, die die einfache Bevölkerung hart zu treffen drohen, doch werfen sie auch ihrer eigenen Regierung vor, keine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme zu finden. "Die Preise steigen seit drei, vier Monaten, selbst vor den Sanktionen ist alles so teuer geworden", klagte der Fotograf Jasaman in Teheran, wo es wie in anderen iranischen Städten zuletzt sporadische Proteste gegeben hat.

Die iranische Währung hat in den vergangenen Monaten massiv an Wert verloren, auch sonst ist die Wirtschaft unter Druck. Doch viele Experten sind skeptisch, dass die US-Taktik aufgehen wird. Die USA hielten die Sanktionen "für ein Druckmittel, um den Iran zur Rückkehr an den Verhandlungstisch zu zwingen und das Abkommen nach Belieben zu ändern, doch wird das nicht passieren", sagte der Politikexperte John Glaser vom Cato Institute.