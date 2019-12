Erstmals machen alle Gewerkschaften mobil

Neue landesweite Proteste in Frankreich gegen Rentenreform

Paris (AFP) - In Frankreich sind bereits das dritte Mal in diesem Monat landesweite Streiks und Proteste gegen die Rentenreform angelaufen. Zug- und Flugreisende müssen am Dienstag mit Ausfällen und massiven Verspätungen rechnen. In Paris und anderen Städten sind Großkundgebungen gegen die Rentenreform geplant.

Pendler warten auf einen der wenigen Züge am Pariser Bahnhof Saint-Lazare © AFP

Nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF ist der Zugverkehr erneut massiv gestört. Drei Viertel der TGV-Schnellzüge fallen aus sowie und 95 Prozent der Intercity-Züge. Auch Verbindungen nach Deutschland sind betroffen. Die Deutsche Bahn und die Gesellschaft Thalys riefen Reisende auf, sich im Internet über ihren Zug zu informieren.

Auch Flüge sind gestrichen, da das Bodenpersonal erneut die Arbeit niederlegt. Schwerpunktmäßig wird der Pariser Flughafen Orly bestreikt. In der Hauptstadt blieben zudem die meisten Metros geschlossen, es verkehrten nur wenige Vorortzüge und Busse. Bei der Bahn und in Paris ist es bereits der 13. Streiktag in Folge.

Zu den landesweiten Aktionen haben erstmals alle Gewerkschaften gemeinsam aufgerufen. Sie wollen damit vor geplanten neuen Verhandlungen mit Regierungschef Edouard Philippe am Mittwoch den Druck erhöhen.

Die größte französische Gewerkschaft CFDT appellierte an die Regierung, auf die faktische Erhöhung des Renteneintrittsalters von bisher 62 auf 64 Jahre zu verzichten und stattdessen die Rentenbeiträge für alle zu erhöhen. Haushaltsminister Gérald Darmanin lehnte dies ab. Eine Beitragserhöhung bedeute weniger Kaufkraft für die Angestellten und höhere Abgaben für die Firmen. "Es würde die Wirtschaft abwürgen", sagte er dem Sender BFM-TV.

Die zweitgrößte Gewerkschaft CGT will dagegen erreichen, dass sie Regierung die Rentenreform vollständig zurückzieht. Sie droht andernfalls mit Streiks über Weihnachten.