Michael Gerber mit Gottesdienst ins Bistum eingeführt

Neuer Bischof von Fulda tritt Amt an

Fulda (AFP) - Mit einem feierlichen Gottesdienst hat am Sonntag der neue Fuldaer Bischof Michael Gerber sein Amt angetreten. Der 49-Jährige wurde von Erzbischof Hans-Josef Becker aus Paderborn im Bistum Fulda eingeführt. Unter den Gästen der Feier waren zahlreiche Amtsträger aus Kirche und Politik, darunter der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx.

Michael Gerber © AFP

Bisher war Gerber Weihbischof des Erzbistums Freiburg in Baden-Württemberg. Er wurde am Sonntag auch zum Ehrendomherrn der Metropolitankirche in Freiburg ernannt. Papst Franziskus ernannte Gerber im Dezember 2018 als bislang jüngsten deutschen Bischof zum Nachfolger von Heinz Josef Algermissen, der im Juni 2018 in den Ruhestand getreten war.