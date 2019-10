Gianluca Gauzzi Broccoletti fährt mit Franziskus in Papamobil über Petersplatz

Neuer Chef des vatikanischen Polizeikorps erstmals im Einsatz

Vatikanstadt (AFP) - Erster Einsatz für den neuen Schutzengel des Papstes: Der neue Chef des vatikanischen Polizeikorps und oberster Leibwächter des Kirchenoberhaupts, Gianluca Gauzzi Broccoletti, fuhr am Mittwoch erstmals in dieser Funktion an Franziskus' Seite über den Petersplatz in Rom. Broccoletti hielt die Tür des päpstlichen Gefährts fest im Griff, während Franziskus mit Kindern im Papamobil über den großen Vorplatz des Petersdoms fuhr.

Gianluca Gauzzi Broccoletti © AFP

Der 45-jährige Leibwächter unterhielt sich dabei kurz mit dem Papst, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Broccoletti hat ein Studium der Sicherheitstechnik absolviert und war zwei Jahre lang stellvertretender Chef des vatikanischen Polizeikorps. Er arbeitet seit 1995 beim Heiligen Stuhl.

Sein Vorgänger, Domenico Giani, war über eine Affäre um vertrauliche Dokumente zu fünf Vatikan-Mitarbeitern gestürzt, die wegen fragwürdiger Immobiliengeschäfte in London suspendiert worden waren. Giani musste deshalb seinen Rücktritt einreichen. Er hatte das Polizeikorps seit 2006 geleitet. Franziskus dankte ihm trotz der Affäre bei einem Besuch am Dienstagabend für seine Dienste.