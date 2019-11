Zehn Bäume gepflanzt und Tafeln mit Namen der Ermordeten angebracht

Neuer Gedenkort für NSU-Opfer in Zwickau eingeweiht

Zwickau (AFP) - Ein neuer Gedenkort für die Mordopfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) ist am Sonntag in Zwickau eingeweiht worden. Für alle zehn Opfer wurden in der sächsischen Stadt, in der das NSU-Trio jahrelang lebte und seinen letzten Unterschlupf hatte, Bäume gepflanzt. Zudem wurden Gedenktafeln mit den Namen der Mordopfer angebracht.

Neuer Gedenkort in Zwickau © AFP

Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) mahnte bei der Gedenkveranstaltung nach Angaben der Stadt, mit der Einweihung des Gedenkortes dürfe das Engagement für die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht enden. "Mit diesen Gedenkbäumen erinnern wir an die Opfer des NSU", sagte die Stadtchefin. "Wir zeigen, dass der NSU ein Teil der Zwickauer Geschichte ist."

Die Bäume sollten aber auch ein Zeichen der Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben sein. "Und sie mahnen uns, sich für dieses friedliche Zusammenleben, für Demokratie und Toleranz und gegen Extremismus und Gewalt zu engagieren", sagte Findeiß.

Während der Einweihung der neuen Zwickauer Gedenkstätte in Anwesenheit von rund 450 Menschen gab es nach Polizeiangaben keine Zwischenfälle. Im Anschluss an die Veranstaltung stellte die Polizei allerdings die Personalien eines Menschen fest, nachdem ein niedergelegter Kranz beschädigt worden war. Rund 100 Veranstaltungsteilnehmer bekundeten daraufhin ihren Unmut über dieses Vorgehen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Anfang Oktober war in Zwickau ein erst kurz zuvor gepflanzter Gedenkbaum für das erste NSU-Mordopfer Enver Simsek abgesägt worden. Ein Täter wurde bisher nicht gefasst. Die Stadt richtete ein Spendenkonto ein, auf dem tausende Euro eingingen. Der Stumpf des abgesägten Baumes blieb zunächst als Mahnung stehen. Am Montag will auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Gedenkort in Zwickau besuchen und dort Blumen niederlegen.

Die Rechtsextremisten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten den türkischen Blumenhändler Simsek im September 2000 in Nürnberg erschossen. Der Mord an dem Familienvater war der Auftakt der NSU-Mordserie. In Zwickau hatte das NSU-Trio Böhnhardt, Mundlos und Beate Zschäpe jahrelang gelebt und seinen letzten Unterschlupf. Berichten zufolge kam es bereits in fünf der acht Städte mit Mahnmalen für NSU-Opfer zu einer Schändung der Gedenkorte, teils sogar mehrfach.