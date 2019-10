Reformiertes Prüfsystem soll Qualität in Pflegeheimen verbessern

Neuer "Pflege-TÜV" startet

Berlin (AFP) - Der neue "Pflege-TÜV" zur Qualität von Pflegeheimen ist am Dienstag gestartet. Künftig wird jede Einrichtung zur stationären Pflege nach dem neuen Qualitäts- und Prüfsystem geprüft - und zwar sowohl intern als auch extern. Auf diese Weise werde die Pflegequalität verbessert werden, erklärten der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDK).

Frau mit Rollator in Pflegeheim in Mecklenburg-Vorpommern © AFP

Im Mittelpunkt stehe in Zukunft die Frage, "wie gut es einer Einrichtung gelingt, auf die (...) Bedürfnisse der Pflegebedürftigen einzugehen". Das neue System löst Schritt für Schritt die bisherigen Pflegenoten ab. Sie galten als intransparent und wenig aussagekräftig.

Ab sofort müssen Pflegeheime halbjährlich interne Qualitätsdaten bei ihren Bewohnern erheben - etwa wie mobil und selbstständig sie sind oder wie viele von ihnen möglicherweise ungewollt Gewicht verloren haben. Diese Daten werden an eine unabhängige Stelle weitergeleitet und dort ausgewertet. Anschließend wird jedes Heim mit den bundesweiten Ergebnissen aller Einrichtungen verglichen.

Ab November überprüft zudem der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) die Versorgungsqualität der Heime. Bis Ende kommenden Jahres soll jede Einrichtung in Deutschland einmal geprüft worden sein.

Die Ergebnisse der externen MDK-Prüfung und der internen Erhebung sollen den Verbrauchern ab 2020 zur Verfügung stehen, wie es weiter hieß. Sie bekämen zukünftig "eine Fülle von Informationen über die Versorgungsqualität und über die Ausstattungsmerkmale in Pflegeeinrichtungen an die Hand", erklärte Monika Kücking vom GKV-Spitzenverband. So könnten Bedürftige und ihre Angehörigen die Qualität eines Pflegeheims besser erkennen.

Für Peter Pick, Geschäftsführer des MDS liegt der entscheidende Unterschied zum bisherigen Verfahren darin, "dass wir nicht mehr einzelne Prüfkriterien prüfen, sondern anhand von Leitfragen die Qualität der Versorgung bewerten". Dabei untersuchten die MDK-Prüfer in einer Stichprobe bei neun Bewohnern, wie gut diese versorgt seien. Neben einem Gespräch mit den Pflegebedürftigen und der Kontrolle ihres Pflegezustandes werde das Fachgespräch mit den verantwortlichen Pflegefachkräften "wesentlicher Bestandteil des neuen Prüfverfahrens".

Auch der Sozialverband VdK Deutschland erwartet durch den neuen "Pflege-TÜV" eine Verbesserung der Versorgungsqualität. Die gemeinsame Verantwortung von Pflegeeinrichtungen und Prüfinstitutionen werde gestärkt, erklärte VdK-Expertin Ines Verspohl. Mit dem neuen System könnten die Einrichtungen selbst Fehlerquellen erkennen. Die Prüfinstitutionen wiederum seien gefordert, die Heime "auf Augenhöhe zu beraten".