Merkel wünscht neuem britischen Regierungschef eine "glückliche Hand"

Neuer Premier Johnson will Brexit bis zum 31. Oktober "ohne Wenn und Aber"

London (AFP) - Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson will den Brexit "ohne Wenn und Aber" bis zum 31. Oktober abwickeln. Schon wenige Minuten nach seiner Ernennung durch Queen Elizabeth II. bekräftigte der 55-Jährige am Mittwoch seinen harten Kurs in der Frage des EU-Austritts. Er zeigte sich in seiner zwölfminütigen Ansprache vor der Downing Street 10 optimistisch, eine bessere Vereinbarung mit der EU erreichen zu können als seine Vorgängerin Theresa May. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wünschte Johnson eine "glückliche Hand" bei der Amtsführung.

Elizabeth II. mit dem neuen Premierminister Johnson © AFP

Johnson ist bereits der 14. Regierungschef, der unter Elizabeth II. ins Amt gelangte. "Die Briten sind es leid, zu warten", sagte der neue Regierungschef mit Blick auf den geplanten EU-Austritt. Das Votum für Brexit sei eine "grundlegende Entscheidung" der Briten dafür gewesen, dass "ihre Gesetze von Menschen beschlossen werden, die von ihnen gewählt wurden und die sie aus dem Amt werfen können".

Johnson will in Neuverhandlungen mit der EU günstigere Bedingungen für Großbritannien erreichen oder sein Land zum 31. Oktober auch ohne Abkommen aus der EU führen.

May, die damit gescheitert war, das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament in London zu bringen, erntete von den in der Brexit-Frage zerstrittenen Abgeordneten der Konservativen Partei bei ihrem letzten Auftritt Jubel.

Der EU-Ratsvorsitzende Donald Tusk gratulierte dem "lieben Boris" zu seiner Ernennung. Er erwarte ein Treffen mit ihm, um "im Detail" über "unsere Zusammenarbeit" zu sprechen, erklärte Tusk.

Merkel schrieb dem neuen britischen Regierungschef, das Verhältnis zwischen Deutschland un Großbritannien sei von "tiefer Freundschaft und enger Partnerschaft" geprägt. "Uns verbinden persönliche Bande zwischen den Menschen, wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Unternehmen, unser gemeinsames Engagement für eine regelbasierte internationale Ordnung ebenso wie unser gemeinsames europäisches Erbe." Sie freue sich "auf eine gute Zusammenarbeit und die weitere Vertiefung unserer bilateralen Beziehungen", fügte Merkel hinzu.

Johnsons Ankunft im Buckingham-Palast verzögerte sich um eine knappe Minute, weil Anhänger der Umweltschutzorganisation Greenpeace dem Auto-Konvoi den Weg versperrten, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Johnsons Ansprache vor Downing Street Number 10 wurde aus wenigen Metern Entfernung von seiner Freundin Carrie Symonds verfolgt. Ihre künftige Rolle ist noch unklar, zumal Johnsons' Ehe noch nicht geschieden ist.

Als Regierungschef will Johnson Presseberichten zufolge mehr Frauen und Vertreter ethnischer Minderheiten ins Kabinett holen. Der neue Premierminister ist in den eigenen Reihen nicht unumstritten. Finanzminister Philip Hammond, Justizminister David Gauke und Entwicklungsminister Rory Stewart legten am Mittwoch ihre Ämter nieder.

Der neue Regierungschef solle sich einen Schatzkanzler suchen, "der vollkommen auf Linie mit seiner politischen Position ist", schrieb Hammond in seinem Rücktrittsgesuch an May. Außerdem warnte er, dass die Ungewissheit über die Form des Brexit für "Unsicherheit" in der Wirtschaft sorge. Bereits am Freitag hatte Hammond erklärt, er könne Johnsons Ankündigung, Großbritannien notfalls auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, niemals unterstützen.

Nach Mays Entscheidung zum Rückzug wegen des Brexit-Chaos hatten die Mitglieder der konservativen Tories einen neuen Partei- und damit auch Regierungschef gewählt. Laut einer Umfrage, die das Institut YouGov veröffentlichte, liegt Johnsons Zustimmungsrate in der Bevölkerung nur bei 31 Prozent.

Vorab wurde bereits bekannt, dass Johnson den Strategen der Brexit-Kampagne, Dominic Cummings, in sein Team berief. In der Amtszeit von May, die mit ihrem Austrittsabkommen zur Regelung des Brexit mit der EU im britischen Parlament mehrfach scheiterte, veröffentlichte Cummings im Magazin "The Spectator" wiederholt beißende Kritik. Schon 2017 bezeichnete er es in Twitter-Botschaften als "historischen, unverzeihlichen Fehltritt", ohne konkreten Plan in die Verhandlungen mit der EU einzusteigen.