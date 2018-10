Neuer Prozess gegen Mitglieder von rechtem Aktionsbüro Mittelrhein in Koblenz

Koblenz (AFP) - Vor dem Landgericht im rheinland-pfälzischen Koblenz beginnt heute (09.30 Uhr) ein neuer Prozess gegen 17 Mitglieder der rechtsradikalen Vereinigung Aktionsbüro Mittelrhein. Das Verfahren begann ursprünglich bereits im Jahr 2012, musste aber nach 317 Verhandlungstagen im vergangenen Dezember eingestellt werden, weil der Vorsitzende Richter in Pension ging. Da es niemanden gab, der den Prozess übernehmen konnte, wurde er ohne Urteil beendet.

Justitia © AFP

Gegen diese Entscheidung legte die Staatsanwaltschaft Koblenz erfolgreich Beschwerde ein, so dass der Prozess von vorn beginnt. An der 900 Seiten langen Anklage ändert sich nichts, einige der zahlreichen Vorwürfe könnten nun allerdings verjährt sein. Mehreren Beschuldigten wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Das Netzwerk wird etwa für Angriffe auf Angehörige der linken Szene verantwortlich gemacht. Bis Ende des kommenden Jahres sind 90 Verhandlungstermine angesetzt.