Auch Hauptstadt Caracas betroffen - Regierung Maduro spricht von "Angriff"

Neuer Stromausfall in weiten Teilen Venezuelas

Caracas (AFP) - Zweieinhalb Wochen nach einem massiven Stromausfall in Venezuela ist es in dem Krisenland erneut zu einer Panne gekommen: In der Hauptstadt Caracas fiel die Stromversorgung am frühen Nachmittag (Ortszeit) aus, wie AFP-Reporter berichteten. Auch der internationale Flughafen vor den Toren der Stadt war laut einem Medienbericht betroffen. Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro machte wie schon Anfang März einen Angriff auf Venezuelas Infrastruktur für die Störungen verantwortlich.

Auch im Parlamentsgebäude in Caracas fiel der Strom aus © AFP

In anderen Regionen fiel der Strom ebenfalls aus, wie Einwohner in Städten wie Barquisitmeto, Barcelona, Ciudad Bolívar und Barinas im Kurzbotschaftendienst Twitter berichteten. In Maracaibo war die Stromversorgung demnach unbeständig. Das Licht gehe "an und wieder aus", schrieben Twitter-Nutzer.

Kommunikationsminister Jorge Rodríguez sagte im Staatsfernsehen, der Angriff habe dem wichtigen Wasserkraftwerk Guri gegolten. Es werde daran gearbeitet, die Stromversorgung wiederherzustellen.

Anfang März hatte der schlimmste Stromausfall in der Geschichte Venezuelas das Land fast eine Woche lang lahmgelegt. Der linksnationalistische Staatschef Maduro machte Cyberattacken der USA sowie die Opposition unter ihrem Anführer Juan Guaidó dafür verantwortlich. Maduros Gegner werfen der Regierung hingegen vor, nicht ausreichend in den Unterhalt der Infrastruktur zu investieren.

Guaidó hatte sich im Januar zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt und den seit 2013 herrschenden Maduro offen herausgefordert. Er wird in seinem Versuch, Maduro zu entmachten, von den USA sowie rund 50 weiteren Staaten weltweit unterstützt.