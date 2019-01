Oppositionelle Demokraten übernehmen Mehrheit im Repräsentantenhaus

Neuer US-Kongress zu konstituierender Sitzung zusammengekommen

Washington (AFP) - Knapp zwei Monate nach den Wahlen ist der neue US-Kongress zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Im Repräsentantenhaus übernahmen die oppositionellen Demokraten die Mehrheit und können damit US-Präsident Donald Trump das Regieren fortan massiv erschweren. Im Senat haben weiter Trumps Republikaner die Mehrheit inne.

Nancy Pelosi vor der konstituierenden Sitzung © AFP

Im Repräsentantenhaus sprachen 235 Demokraten und 199 Republikaner den Eid und wurden vereidigt. Anschließend sollte die 78-jährige Demokratin Nancy Pelosi erneut zur Vorsitzenden der Kongresskammer gewählt werden. Sie hatte das "Speaker"-Amt als erste Frau der Geschichte bereits von 2007 bis 2011 inne.

Die neuen Mitglieder des Senats wurden von Vizepräsident Mike Pence eingeschworen. Dem Senat gehören fortan 53 Republikaner, 45 Demokraten und zwei Unabhängige an, die die Demokraten unterstützen.

Die Demokraten hatten angekündigt, noch am Donnerstag ein Haushaltsgesetz zu verabschieden, um den Regierungsstillstand in Washington zu beenden. Trump erteilte dem Entwurf allerdings eine Absage, weil er kein Geld für die von ihm geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko enthält. Auch am Mittwoch brachte ein Treffen von Trump mit Spitzenvertretern der Demokraten keine Einigung.

Der Regierungsstillstand war kurz vor Weihnachten in Kraft getreten. Hunderttausende Staatsangestellte bekommen vorerst kein Gehalt mehr.