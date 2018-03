Pellegrini setzt Drei-Parteien-Regierung fort

Neuer slowakischer Regierungschef Pellegrini vereidigt

Bratislava (AFP) - Peter Pellegrini ist als neuer slowakischer Regierungschef vereidigt worden. In einer Zeremonie in Bratislava legten Pellegerini und seine Minister am Donnerstag im Beisein von Staatspräsident Andrej Kiska ihren Amtseid ab. Kiska ermahnte Pellegrini, das verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen.

Der neue slowakische Regierungschef Pellegrini © AFP

Die Umbildung der Regierung war nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Robert Fico nötig geworden. Dieser hatte vergangene Woche im Zuge des Skandals um die Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und nach Anti-Korruptions-Protesten seinen Rücktritt eingereicht und seinen Stellvertreter Pellegrini mit der Regierungsbildung beauftragt. Die Forderung vieler Slowaken nach Neuwahlen hatte Fico zurückgewiesen.

Beobachter gehen davon aus, dass Fico künftig im Hintergrund die Fäden ziehen wird. Er bleibt Vorsitzender der Regierungspartei Smer-SD, die ihre Drei-Parteien-Koalition fortsetzt. Der wegen einer Bestechungsaffäre zurückgetretene Innenminister Robert Kalinak bleibt stellvertretender Parteivorsitzender. Pellegrini reiste kurz nach seiner Vereidigung zum EU-Gipfel nach Brüssel.