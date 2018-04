Rechtspopulistischer Regierungschef Orban kann auf weitere Amtszeit hoffen

Neues Parlament in Ungarn gewählt

Budapest (AFP) - Die Ungarn haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Der rechtspopulistische Ministerpräsident Viktor Orban konnte auf eine weitere Amtszeit hoffen: In den letzten Umfragen vor der Wahl lag Orbans Regierungspartei Fidesz mit deutlichem Vorsprung vor der rechtsextremen Partei Jobbik und den linken Sozialisten. Allerdings zeichnete sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor vier Jahren, was sich für Orban negativ auswirken könnte.

Viktor Orban am Sonntag im Wahllokal © AFP

"Die Zukunft des Landes steht auf dem Spiel", sagte Orban in einem Wahllokal im Budapester Vorort Zubliget, wo er zuvor seine Stimme abgegeben hatte. "Wir können dem Volk vertrauen, ich werde seine Entscheidung akzeptieren." Orban regiert seit 2010 in Ungarn; er fährt einen nationalistischen und einwanderungsfeindlichen Kurs. Kritiker werfen ihm zudem vor, rechtsstaatliche Grundsätze auszuhebeln. In Umfragen lag seine Partei Fidesz 20 bis 30 Prozentpunkte vor Jobbik.

Bis 18.30 Uhr MESZ hatten rund 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, das waren neun Prozentpunkte mehr als im Jahr 2014 zur gleichen Zeit. Die Wahllokale schlossen um 19.00 Uhr MESZ, nach Angaben des staatlichen Fernsehens wurde die Wahl aber in einigen Bezirken wegen des großen Andrangs verlängert. Entsprechend sollten auch erste Ergebnisse erst später kommen.

So bildeten sich in einem studentischen Viertel, in dem eher Orban-Kritiker zuhause sind, lange Schlangen vor den Wahllokalen. "Wir haben das Gefühl, dass es hier nicht genug Freiheit gibt", sagte ein Wähler, der seinen Namen nicht nennen wollte. Er kenne "eine Menge Leute", die Veränderung wollten, daher sei er über die hohe Wahlbeteiligung nicht erstaunt.

Das von Fidesz geformte Mehrheitswahlrecht gibt Orbans Partei einen Vorteil gegenüber der zersplitterten Opposition. Eine höhere Wahlbeteiligung spricht Experten zufolge aber gegen die Regierungspartei und könnte zum Verlust ihrer Zweidrittelmehrheit im Parlament führen. Mithilfe dieser Mehrheit konnte Fidesz in den vergangenen Jahren einige ihrer umstrittensten Gesetze beschließen.

Der Jobbik-Vorsitzende Gabor Vona forderte am Sonntag in der nordöstlichen Stadt Gyongyos seine Anhänger auf, wählen zu gehen. Das Ergebnis werde das Schicksal Ungarns "über zwei Generationen" hinweg bestimmen, sagte er. Die Oppositionsparteien hatten bei einer regionalen Nachwahl im Februar einen überraschenden gemeinsamen Erfolg gegen Fidesz erringen können, haben sich auf nationaler Ebene bei der Wahl aber kaum koordiniert.

Die letzten Wahlkampfwochen waren von Korruptionsvorwürfen gegen Politiker aus Orbans engstem Umfeld geprägt. Orban selbst vermied öffentliche Debatten mit Gegnern und Interviews mit unabhängigen Medien. Stattdessen verlieh er bei sorgfältig inszenierten Wahlkampfveranstaltungen seiner einwanderungsfeindlichen Botschaft Nachdruck. Der 54-jährige warnte vor Masseneinwanderung und präsentierte sich als Verteidiger der nationalen Souveränität und eines "christlichen Europa".

Orbans rigorose Haltung in der Flüchtlingsfrage und seine Eingriffe in das Justizsystem sowie die Beschneidung von Presse- und Meinungsfreiheit haben Ungarn in der EU an den Rand gedrängt. Auch wegen seines Vorgehens gegen kritische Nichtregierungsorganisationen, insbesondere die des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros, steht Orban in der Kritik. Auch UN-Vertreter warfen ihm Rassismus und Ausländerfeindlichkeit vor.

Für die europäische Ultrarechte ist er dagegen ein Vorbild. Ein starkes Wahlergebnis würde von deren Vertretern, wie etwa Frankreichs Marine Le Pen, begrüßt werden. Auch einige EU-Regierungen wie die nationalistische PiS in Polen unterstützen Orban.