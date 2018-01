Neues katalanisches Regionalparlament kommt zu konstituierender Sitzung zusammen

Barcelona (AFP) - Das neue katalanische Regionalparlament kommt am Mittwoch (11.00 Uhr) in Barcelona zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei sollen der neue Parlamentspräsident und das Präsidium gewählt werden. Die Wahl des Regionalpräsidenten soll dann bis Ende Januar erfolgen.

Regionalparlament in Barcelona © AFP

Bei der vorgezogenen Regionalwahl am 21. Dezember hatte das Lager der Unabhängigkeitsbefürworter mit dem abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont als eine der Führungsfiguren seine absolute Mehrheit verteidigt. Puigdemont soll deswegen in das Amt wiedergewählt werden. Er befindet sich allerdings im Exil in Belgien, bei einer Rückkehr nach Spanien droht ihm Haft. Die spanische Justiz wirft ihm wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Rebellion, Aufruhr und Unterschlagung öffentlicher Mittel vor.