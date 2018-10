Frau sprengt sich auf belebter Geschäftsstraße in die Luft

Neun Verletzte bei Selbstmordattentat in der Innenstadt von Tunis

Tunis (AFP) - Eine Selbstmordattentäterin hat sich am frühen Montagnachmittag in der Innenstadt von Tunis in die Luft gesprengt und dabei neun Menschen verletzt. Bis auf eine Ausnahme handle es sich bei allen Verletzten um Polizisten, sagte Ministeriumssprecher Sofiène Zaag der Nachrichtenagentur AFP. Die schwere Explosion erschütterte die Avenue Habib Bourguiba, eine der wichtigsten und belebtesten Geschäftstraßen in der tunesischen Hauptstadt. Zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz, die Polizei sperrte den Tatort ab.

Frau sprengt sich auf Bouguiba-Avenue in die Luft © AFP

Die Frau sprengte sich nach Ministeriumsangaben neben Polizeiwagen in die Luft. Über ihre Identität wurde zunächst nichts bekannt.

Das Auswärtige Amt in Berlin aktualisierte nach dem Anschlag seine Sicherheitshinweise für Tunesien-Reisende. Demnach ist "mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen" zu rechnen. Reisende sollten "besondere Vorsicht walten lassen, den Bereich weiträumig meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen".

Tunesien wurde in den vergangenen Jahren mehrfach von dschihadistischen Anschlägen erschüttert. Seit dem politischen Umbruch im Jahr 2011 wurden dutzende Menschen, vor allem Touristen und Mitglieder der Sicherheitskräfte, bei Anschlägen getötet. Im Juni 2015 wurden 38 Menschen bei einem Amoklauf im Küstenort Sousse getötet. Bei einem Angriff auf das Bardo-Museum in Tunis verloren im selben Jahr 22 Menschen das Leben.

Die Anschläge haben Tunesiens äußerst wichtigen Tourismussektor hart getroffen. Trotz von der Regierung propagierter Fortschritte im Kampf gegen den Terrorismus gilt seit einer Attacke in Tunis im November 2015 der Ausnahmezustand in dem nordafrikanischen Land. Der Ausnahmezustand wurde Anfang Oktober erneut um einen Monat verlängert. Für 2019 sind Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Tunesien angesetzt.