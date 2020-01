Premierministerin Ardern strebt zweite Amtszeit an

Neuseeländer wählen am 19. September ein neues Parlament

Wellington (AFP) - Die Neuseeländer wählen am 19. September ein neues Parlament. Premierministerin Jacinda Ardern gab den Wahltermin am Dienstag bekannt. Die Chefin der Labour-Partei strebt eine zweite Amtszeit an. "Ich werde die Neuseeländer bitten, meine Führung und die derzeitige Richtung der Regierung weiterhin zu unterstützen", sagte Ardern.

Während ihrer dreijährigen Amtsperiode machte sich die 39-Jährige international einen Namen. Unter anderem für ihr sensibles Krisenmanagement nach den Anschlägen auf zwei Moscheen in Christchurch und dem Vulkanausbruch auf der Insel White Island erhielt sie viel Lob. Ihre Beliebtheitswerte in der Heimat gingen hingegen zurück.

Oppositionsführer Simon Bridges, der die konservative National Party führt, kritisierte Ardern unter anderem wegen eines Streits um Land mit Maori-Vertretern und eines Rückkaufprogramms von Waffen nach den Christchurch-Anschlägen.

In den jüngsten Meinungsumfragen liegt die National Party vor Arderns Labour-Partei. Allerdings könnte Labour mit seinen Koalitionspartnern, der populistischen Partei New Zealand First und den Grünen, auf genug Stimmen kommen, um weiterzuregieren.