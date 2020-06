Neuseeland beauftragt Armee mit Grenzschutz nach eingeschleppten Corona-Fällen

Wellington (AFP) - Nach zwei neuen eingeschleppten Corona-Infektionen in Neuseeland hat Premierministerin Jacinda Ardern die Armee angewiesen, die Überwachung des Grenzschutzes zu übernehmen. Die Grenzschutzrichtlinien müssten eindeutig verschärft werden, um erneute Fehler zu vermeiden, sagte Ardern am Mittwoch vor Journalisten mit Blick auf zwei mit dem Coronavirus infizierte Frauen aus Großbritannien, die zuvor nach Neuseeland eingereist waren.

New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern said border controls needed to be tightened to ensure similar failures were not repeated