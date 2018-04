Giuliani: Tue es zum Wohle des Landes

New Yorks Ex-Bürgermeister Giuliani schließt sich Trumps Anwaltsteam an

Washington (AFP) - New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani schließt sich dem Anwaltsteam von US-Präsident Donald Trump an. Das teilte Trumps Anwalt Jay Sekulow am Donnerstag mit.

Rudy Giuliani im Jahr 2016 © AFP

Giuliani sagte der "Washington Post" am Donnerstag, er schließe sich Trumps Anwaltsteam "zum Wohle des Landes" an und weil er "Achtung vor dem Präsidenten und vor Robert Mueller" habe.

Trump sieht sich derzeit mit verschiedenen juristischen Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen die Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller zur mutmaßlichen Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf sowie Fragen zur möglichen Justizbehinderung, zu Vorwürfen der Bezahlung von Frauen im Gegenzug für Stillschweigen über mutmaßliche Affären mit Trump sowie zu den Geschäften der Trump-Familie.

Im März hatte der Leiter von Trumps Anwaltsteam, John Dowd, das Handtuch geworfen. Seither hatte das Weiße Haus Schwierigkeiten, Anwälte zur Verstärkung des Teams zu finden. Sekulow ist insbesondere seit der Durchsuchung der Büroräume von Trumps Anwalt Michael Cohen bemüht, das Anwaltsteam des Präsidenten zu verstärken.