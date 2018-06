Kläger wollten auch nach dem EU-Austritt rechtlich EU-Bürger bleiben

Niederländisches Gericht weist Klage von Briten wegen Brexits zurück

Den Haag (AFP) - Ein niederländisches Berufungsgericht hat die Klage mehrerer in dem Land lebender Briten zurückgewiesen, die auch nach dem britischen EU-Austritt weiter ihre Rechte als EU-Bürger genießen wollen. Die Klage der Exil-Briten sei zu ungenau formuliert, um an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) überwiesen zu werden, befand das Amsterdamer Berufungsgericht am Dienstag.

Niederländisches Gericht weist Brexit-Klage von Briten ab © AFP

Fünf in den Niederlanden lebende Briten und zwei Verbände von Exil-Briten waren im Januar vor Gericht gezogen. Die Kläger argumentieren, dass ihre Rechte als EU-Bürger juristisch wichtiger sind als ihre Staatsbürgerschaft eines bestimmten EU-Mitgliedstaates.

Das Amsterdamer Gericht kam jedoch zu dem Schluss, dass die von den Klägern vorgebrachten Einwände "nicht konkret genug" seien, um vor den EuGH gebracht zu werden. Der Anwalt der Kläger, Christiaan Alberdingk Thijm, äußerte sich "zutiefst enttäuscht". Die Kläger wollten nun prüfen, ob sie das niederländische Verfassungsgericht anrufen.

Derzeit leben etwa 46.000 Briten in den Niederlanden. Die niederländische Regierung hatte bei einer Anhörung im April argumentiert, nichts deute darauf hin, dass diese nach dem Brexit zum Verlassen des Landes gezwungen werden könnten.

Wäre der Fall bis vor den EuGH gekommen, hätte er weitreichende Auswirkungen auf die geschätzt eine Million Briten haben können, die in anderen EU-Staaten leben. Die Rechte der in Großbritannien lebenden EU-Bürger und der in anderen EU-Staaten lebenden Briten gehören zu den strittigen Fragen rund um den Brexit. Dieser erfolgt laut EU-Vertrag zwei Jahre nach Londons offiziellem Scheidungsantrag - also am 29. März 2019 um Mitternacht.