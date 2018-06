Niedersächsischer Landtag entscheidet über neuen Feiertag

Hannover (AFP) - Der niedersächsische Landtag entscheidet am Dienstag (13.30 Uhr) über die Einführung eines neuen Feiertags. Die Landesregierung aus SPD und CDU brachte einen Gesetzentwurf ein, wonach der Reformationstag am 31. Oktober auch für Arbeitnehmer in Niedersachsen frei sein soll. Das ist Teil eines mit anderen norddeutschen Ländern abgestimmten Plans.

31. Oktober in Schleswig-Holstein künftig frei © AFP

Hamburg und Schleswig-Holstein machten den Reformationstag bereits zum Feiertag. Bremen wird aller Voraussicht nach folgen, sobald die Entscheidung in Niedersachsen fiel. Auch dort sind die parlamentarischen Weichen schon gestellt. Die Nordländer wollen das Feiertagsgefälle zu anderen Bundesländern senken, die teils deutlich mehr freie Tage haben. Auch Berlin will folgen, es gibt aber Streit um den konkreten Tag.