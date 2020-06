Restriktionen im Land werden ab Montag weiter gelockert

Niedrigste Zahl neuer Corona-Toter in Großbritannien seit März

London (AFP) - Großbritannien hat die niedrigste Zahl neuer Todesopfer durch die Corona-Pandemie seit März verzeichnet. Am Samstag wurden nur 36 weitere Todesfälle registriert, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Dies sei die niedrigste Zahl seit dem 21. März. "Wir gewinnen die Schlacht gegen diese fürchterliche Krankheit", erklärte Hancock.

Premier Boris Johnson desinfiert sich bei Besuch von Geschäft die Hände © AFP

Die Zahlen zum Coronavirus sind am Wochenende in Großbritannien allerdings wegen einer langsameren Erfassung der Fälle häufig niedriger als an den übrigen Wochentagen. Die offizielle Zahl der Corona-Toten im Land liegt bei rund 41.700. In der weltweiten Statistik steht Großbritannien damit hinter den USA und Brasilien auf dem dritten Platz.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionsfälle in Großbritannien lag nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Sonntag bei knapp 296.000. Zuletzt wurden weitere 1514 neue Infektionen gezählt. Premierminister Boris Johnson hob hervor, dass die Rate der Neuinfektionen sinke. Dies gebe der Regierung "Handlungsspielraum" zur Lockerung der Abstandsregeln. Derzeit gilt noch die Maßgabe, dass Menschen zwei Meter Abstand voneinander halten müssen.

Andere Corona-Regeln werden in Großbritannien aber ab diesem Montag bereits weiter gelockert. So dürfen auch "nicht-essenzielle" Geschäfte wie Kleidung-, Buch- und Elektronikläden wieder öffnen. Auch Zoos und Autokinos dürfen aufmachen. Gotteshäuser dürfen wieder von einzelnen Gläubigen besucht werden, Gottesdienste sind aber weiterhin nicht erlaubt.