Erste offizielle Ankündigung einer Kandidatur

Norbert Röttgen will für CDU-Vorsitz kandidieren

Berlin (AFP) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will für den CDU-Bundesvorsitz kandidieren. Das bestätigte sein Bundestagsbüro am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Mit dem früheren Bundesumweltminister meldete der erste prominente Christdemokrat offiziell sein Interesse an dem Vorsitz an. Bislang sind Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn als Anwärter im Gespräch. Röttgen will sich um 11.00 Uhr in Berlin zu seiner Kandidatur äußern.

CDU-Logo © AFP

Die Ankündigung erfolgte kurz bevor die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zunächst mit Merz und im Laufe der Woche auch mit Laschet und Spahn über deren Ambitionen sprechen wollte. Der 54-jährige Röttgen war von Herbst 2009 bis Mai 2012 Bundesumweltminister. Später machte er sich als Außenpolitiker einen Namen.