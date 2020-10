Kim kündigt weiteren Ausbau der Armee an

Nordkorea hält riesige Militärparade ab

Seoul (AFP) - Mit einer riesigen Militärparade hat Nordkorea den 75. Jahrestag der Gründung der regierenden Arbeiterpartei gefeiert. Inmitten der Corona-Pandemie marschierten am Samstag tausende Soldaten ohne Schutzmasken durch die Hauptstadt Pjöngjang. Der Staatssender KCTV zeigte, wie bewaffnete Einheiten und gepanzerte Fahrzeuge durch die Straßen paradierten. Nordkorea werde sein Militär "zur Selbstverteidigung und Abschreckung" weiter ausbauen, sagte Machthaber Kim Jong Un in einer Ansprache.

Fernsehübertragung der Militärparade © AFP

Weder Soldaten noch Zuschauer auf dem Kim-Il-Sung-Platz trugen Schutzmasken. "Keine einzige Person" in Nordkorea habe sich bislang mit dem Coronavirus infiziert, sagte Kim in seiner Rede. Nach den ersten Corona-Fällen in China hatte Nordkorea seine Grenzen zum Nachbarland geschlossen.