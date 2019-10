Washington bestätigt Gespräche in der "kommenden Woche"

Nordkorea und die USA wollen Atomgespräche wieder aufnehmen

Seoul (AFP) - Nordkorea und die USA wollen die Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm wieder aufnehmen. Nach einem "ersten Kontakt" am Freitag sollen die Verhandlungen auf Arbeitsebene am Samstag wieder aufgenommen werden, erklärte Nordkoreas Vize-Außenministerin Choe Son Hui laut der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums bestätigte, dass Gespräche "in der kommenden Woche" stattfinden sollen. Der Ort wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Kim (l.) und Trump © AFP

Nordkoreas Vize-Außenministerin erklärte, sie erwarte, dass die neuen Gespräche die "positiven Entwicklungen" in den Beziehungen zwischen Nordkorea un den USA beschleunigten.

Die Gespräche zwischen den USA und Nordkorea über eine Denuklearisierung kommen seit Monaten nicht von der Stelle. Bei einem Gipfeltreffen in Hanoi im Februar hatten US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un keine Einigung über Schritte zur atomaren Abrüstung Nordkoreas erzielt.

Nordkorea hatte eine Aufhebung der Sanktionen gefordert, nach Angaben aus US-Regierungskreisen im Gegenzug aber nur angeboten, Teile der Atomanlage Yongbyon stillzulegen. Der Gipfel wurde von Trump dann vorzeitig abgebrochen.

Ende Juni trafen sich Trump und Kim noch einmal in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Die Gespräche kamen aber ebenfalls nicht voran. Im Juni 2018 fand in Singapur das erste Gipfeltreffen zwischen Kim und Trump statt.

Das südkoreanische Präsidialamt begrüßte die angekündigte Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Nordkorea und den USA. "Wir hoffen auf praktische Schritte in Richtung eines dauerhaften Friedens und einer Deknuklearisierung der koreanischen Halbinsel", erklärte die Sprecherin Ko Min Jung.