Gespräch mit US-Außenminister Pompeo zu Vorbereitung von Gipfel geplant

Nordkoreanischer Unterhändler in New York eingetroffen

New York (AFP) - Zur Vorbereitung des anvisierten Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist ein hochrangiger nordkoreanischer Unterhändler in New York eingetroffen. General Kim Yong Chol landete am Mittwoch an Bord einer Maschine von Air China am Flughafen John F. Kennedy, wie ein Sprecher der nordkoreanischen Vertretung bei der UNO mitteilte.

General Kim Yong Chol (l.) am Pekinger Flughafen © AFP

Kim Yong Chol ist Vizevorsitzender des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei und ein enger Vertrauter von Kim Jong Un. Der Besuch eines derart ranghohen nordkoreanischen Regierungsvertreters in den USA ist eine Seltenheit. Kim Jong Chol will in New York mit US-Außenminister Mike Pompeo zusammentreffen.

Dabei wird es darum gehen, die Grundlagen für den Gipfel schaffen, der bislang für den 12. Juni in Singapur geplant ist. Dass das Treffen überhaupt zustande kommt, ist bislang nicht gesichert.

Trump hatte den Gipfel in der vergangenen Woche in einem Brief an den nordkoreanischen Machthaber unter Kritik an "offener Feindseligkeit" Nordkoreas abgesagt. Da sich Pjöngjang aber dennoch weiter offen für Gespräche zeigte, änderte Trump kurz danach seinen Kurs und erklärte, das Treffen sei weiterhin möglich. Bei dem Gipfel soll es um den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms gehen.