Pjöngjang und Peking wollen ihre Beziehungen verbessern

Nordkoreas Machthaber Kim empfängt hochrangigen chinesischen Politiker

Seoul (AFP) - Nach seinem Besuch in Peking hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen ranghohen Vertreter Chinas in Pjöngjang empfangen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag meldete, empfing Kim den Leiter der internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, Song Tao, der eine chinesische Künstlertruppe begleitete. Es gab demnach einen "fundierten Meinungsaustausch über wichtige Themen von gegenseitigem Interesse" und die internationale Lage.

Kim Jong Un (l.) begrüßt Song Tao in Pjöngjang © AFP

Kim äußerte demnach die Absicht, die "traditionelle Freundschaft" zwischen beiden Staaten den Erfordernissen einer neuen Ära gemäß auszubauen. Song sagte seinerseits einen neuen Beitrag zu, um die "anhaltende und stabile Entwicklung" der beiderseitigen Beziehungen zu fördern. Die von Song begleitete Künstlertruppe nahm in Nordkorea an einem Frühlingsfestival teil, mit dem am Sonntag der Geburtstag des Staatsgründers Kim Il Sung gefeiert wurde.

Ende März hatte Kim in Peking Gespräche mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping geführt. Für den 27. April ist ein historisches Gipfeltreffen zwischen Kim und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze vorgesehen. Ende Mai oder Anfang Juni soll eine Begegnung Kims mit US-Präsident Donald Trump folgen. Beide Politiker haben sich dazu bereit erklärt, Zeitpunkt und Ort des Gipfels sind aber noch unklar.

China ist der einzige gewichtige Verbündete und Handelspartner Nordkoreas. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten verschlechterten sich jedoch, seit Peking im UN-Sicherheitsrat die Strafmaßnahmen gegen Pjöngjang zur Eindämmung seines Atom- und Raketenprogramm unterstützte.