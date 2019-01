Treffen mit Chinas Präsident Xi geplant

Nordkoreas Machthaber Kim zu Staatsbesuch in Peking eingetroffen

Peking (AFP) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Kims Privatzug sei am Dienstagvormittag (Ortszeit) in den Bahnhof von Peking eingefahren, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Kurze Zeit später verließ eine Fahrzeugkolonne den Bahnhof, wie AFP-Journalisten berichteten. Polizisten riegelten eine Zufahrtsstraße mit Metallgittern ab.

Kims Privatzug in Peking © AFP

Kim war auf Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in das Nachbarland gereist, sein Besuch soll bis Donnerstag dauern. Nordkoreas Machthaber wurde nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA von seiner Frau Ri Sol Ju und mehreren ranghohen Regierungsvertretern begleitet.

Kim und Xi hatten sich im vergangenen Jahr bereits dreimal getroffen. Bei den bevorstehenden Gesprächen dürfte es unter anderem um das geplante Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump gehen. Nordkorea ist international weitgehend isoliert. China ist der engste Verbündete Pjöngjangs und ein wichtiger Akteur in den Verhandlungen über die atomare Abrüstung in Nordkorea.