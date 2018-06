Besuch erfolgt eine Woche nach historischem Gipfel mit Trump in Singapur

Nordkoreas Machthaber nach China gereist

Peking (AFP) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist am Dienstag nach Peking gereist. Das berichteten die chinesischen Staatsmedien. Der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua und dem staatlichen Fernsehsender CCTV zufolge bleibt Kim bis Mittwoch in China.

Kim Jong Un (l.) ist erneut nach Peking gereist © AFP

Der Besuch erfolgt eine Woche nach dem historischen Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump in Singapur. Es ist zugleich Kims dritter Besuch in China seit März.

Im Gegenzug für seine Zusage zur Denuklearisierung strebt Kim eine Lockerung der Wirtschaftssanktionen gegen sein Land an. Dabei hofft er auf Unterstützung Chinas. Das Land ist der einzige enge Verbündete der Regierung in Pjöngjang und der wichtigste Handelspartner Nordkoreas. Allerdings hat China eine Reihe von UN-Sanktionen unterstützt, die nach den nordkoreanischen Atom- und Raketentests verhängt wurden. Zuletzt näherten sich die beiden Länder wieder an.