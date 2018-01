Interkontinentalrakete beim Eisskulpturen-Festival in Pjöngjang die Attraktion

Nordkoreas eiskalte Antwort auf Trumps Atomknopf

Seoul (AFP) - Für einen Kalten Krieg mit den USA bestens gerüstet: Beim diesjährigen Eisskulpturen-Festival in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ist ein Modell einer Interkontinentalrakete eine der Hauptattraktionen. Das Geschoss vom Typ Hwasong-15 ist in der Zeitung "Rodong Sinmun" umringt von begeisterten Besuchern abgelichtet, die sich mit der Eisskulptur fotografieren. Die Eisskulptur erinnere an den Raketentest im November, der Millionen von Nordkoreanern "in Begeisterung versetzt" habe, schrieb das Blatt am Mittwoch.

Interkontinentalrakete als Eisskulptur in Pjöngjang © AFP

Nordkorea hatte Ende November eine Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 getestet. Anschließend erklärte das autokratisch geführte Land, das gesamte US-Festland liege nun in Reichweite nordkoreanischer Raketen. Die Beziehungen zu den USA sind aber nicht erst seit diesem Raketentest auf dem Gefrierpunkt.

Bereits im Juli hatte Nordkorea zwei Interkontinentalraketen getestet, ein weiterer Raketentest folgte Mitte September. Seit 2006 hat das Land insgesamt sechs Atomwaffentests vorgenommen, davon den bisher stärksten im September.

Nordkorea treibt ungeachtet internationaler Proteste und verschärfter Sanktionen seine atomare Aufrüstung voran und richtet immer wieder Drohungen gegen Südkorea und die USA. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un lieferten sich im Kontrast zum frostigen Verhältnis beider Länder in den vergangenen Monaten hitzige Wortgefechte. Im September drohte Trump Nordkorea in einer Rede vor den Vereinten Nationen mit dessen "völliger Zerstörung".

Machthaber Kim bezeichnete Trump mehrfach als geisteskranken "kleinen Raketenmann". Kim konterte, Trump sei ein "geistig umnachteter seniler Amerikaner". Zuletzt brüsteten sich beide mit ihren Atomknöpfen, was Trump zu der Erwiderung veranlasste, seiner sei "viel größer und mächtiger". Zumindest bei Eisraketen dürfte Nordkorea derzeit vorn liegen.