Lange Schlangen vor Wahllokalen in Balkanstaat

Nordmazedoniens Bürger wählen erstmals seit Umbenennung des Landes neues Parlament

Skopje (AFP) - In Nordmazedonien hat am Mittwoch die Parlamentswahl begonnen. Bei Öffnung der Wahllokale in dem Balkanland bildeten sich bereits lange Schlangen von Masken tragenden Wählern. Die Wahllokale sollten bis 21.00 Uhr geöffnet bleiben - zwei Stunden länger als üblich. Zur Stimmabgabe aufgerufen waren rund 1,8 Millionen Bürger. Es ist die erste Parlamentswahl in dem Land, seit sich das ehemalige Mazedonien in Nordmazedonien umbenannt hat, Ergebnisse werden nicht vor Donnerstagmorgen erwartet.

Wahlplakate in Skopje © AFP

Der bisherige sozialdemokratische Regierungschef Zoran Zaev strebt seine Wiederwahl an, die nationalkonservative Partei VMRO-DPMNE seines Herausforderers Hristijan Mickoski liegt in Umfragen aber gleichauf. Außerdem meldete auch die wichtigste Partei der albanischen Minderheit ihren Anspruch auf den Posten des Regierungschefs an.

Zaev war bereits im Oktober zurückgetreten, wegen der Corona-Pandemie wurden die Neuwahlen aber verschoben. Nun werden sie inmitten einer neuen Ansteckungswelle mit dem neuartigen Virus abgehalten, wegen der sich die politischen Gräben noch vertieft haben.

Abgesehen von der Bewältigung der Pandemie sind auch die Gespräche über einen EU-Beitritt Nordmazedoniens ein zentrales Thema. Die Umbenennung des Landes war eine Vorbedingung dafür, da es über den Namen Mazedonien seit Jahren Streit mit dem EU-Land Griechenland gegeben hatte.